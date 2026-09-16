Scuole come forni, ecco i climatizzatori 

Estate (e primo autunno) al fresco per i più piccoli e per chi frequenta le strutture pubbliche. È questa la missione del piano straordinario messo in campo dal Comune di Selargius per far fronte all’emergenza caldo. Settantamila euro per i nuovi climatizzatori appena installati prima del via al nuovo anno scolastico, oltre duecentomila per l’efficientamento energetico negli edifici pubblici più frequentati.

La mappa

Al centro del progetto ci sono le scuole dell’infanzia e gli asili nido, che restano aperti sino a fine giugno quando le aule diventano roventi. Ma l’intervento è capillare e riguarda anche il palazzo comunale di piazza Cellarium, il teatro civico e i centri sociali utilizzati anche ad estate inoltrata. Nell’elenco c’è la scuola materna di via Metastasio - nel quartiere di Su Planu - dove fra nuove installazioni, spostamenti e sostituzione, è stato migliorato tutto l’impianto di climatizzazione. Interventi anche nella scuola di via Custoza, dove è stato posizionato un nuovo condizionatore nell’Aula magna, così come nell’asilo di Is Corrias che riapre finalmente dopo sette anni di stop per mancanza di bimbi nel rione. Fanno parte del piano anche il Municipio, il teatro Sì ‘e Boi, il centro sociale di via Pira. E la scuola materna di via Lussu, da sempre senza condizionatori e da anni al centro delle lamentele di genitori, personale scolastico, e politica locale.

Il programma

La regia è del settore Lavori pubblici. «Abbiamo dato priorità agli asili e alle materne, perché le attività vanno avanti sino a fine giugno e i bambini non possono stare in aule invivibili», spiega l’assessore Claudio Argiolas. «Ma abbiamo voluto un piano diffuso che mettesse in sicurezza tutte le strutture che lavorano anche d’estate, dai centri di aggregazione al teatro. Con questo investimento chiudiamo una carenza storica visto che in un asilo mancavano del tutto i climatizzatori». Il riferimento è all’asilo di via Lussu, dove, precisa Argiolas, «sono previsti ulteriori lavori per l’efficientamento di tutto lo stabile».

La manutenzione

Il piano finanziato dal Comune con 350mila euro circa comprende anche la manutenzione di termosifoni e caldaie in tutte le scuole cittadine, per arrivare pronti anche alla stagione invernale. Soddisfatto Riccardo Cioni, consigliere comunale di minoranza. «L’asilo di via Lussu era l’unico in tutta Selargius senza i climatizzatori, finalmente dopo 4 anni di interrogazioni e mozioni per porre rimedio a questo grave fatto di disuguaglianza sociale. Mi sono battuto soprattutto per la salute e sicurezza sia dei bambini che del personale scolastico», spiega. Battaglia condivisa con mamme e papà dei piccoli alunni. «Problema risolto, era ora», commenta Paolo Carrusci, padre di un bimbo che frequenta la scuola materna di via Lussu.

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