Scuolabus per gli alunni di Villagreca: servizio affidato per i prossimi tre anni 

Sarà la ditta Fara srl di Oristano a gestire il trasporto degli alunni alle scuole dell’obbligo dalla frazione Villagreca a Nuraminis, che ospita i plessi delle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

L’appalto durerà tre anni, dal prossimo anno scolastico, il 2026/27, fino al 2028/29, per un costo complessivo di quasi 125mila euro. A Nuraminis il servizio di scuolabus è affidato a una ditta esterna da oltre un decennio, da quando cioè era stato soppresso quello comunale giudicato antieconomico.

La procedura, che si è svolta su piattaforma Cat Sardegna, è stata perfezionata con l’approvazione dei verbali di gara e l’affido alla società di trasporti oristanese.

Il servizio è rivolto agli alunni di Villagreca (dove le scuole sono state chiuse decenni fa) che devono dirigersi a Nuraminis.

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