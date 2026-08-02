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03 agosto 2026 alle 00:28

Scuolabus, le domande entro il 31 agosto 

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C’è tempo fino al 31 agosto per presentare le domande per il servizio di trasporto scolastico, anche per i disabili. I moduli dovranno essere inviati online tramite il sito del Comune e bisognerà allegare l’attestazione Isee, il certificato di disabilità, l’attestazione di assistenza da parte dei Servizi sociali e l’attestazione di pagamento anticipato. Il mancato pagamento delle quote dell’anno scolastico precedente comporta l’esclusione dalla graduatoria. Il versamento delle tariffe, se dovuto, deve essere effettuato tramite la piattaforma PagoPa sul sito del Comune. Il servizio è rivolto agli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nelle aree extraurbane del comune di Quartu e agli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole dell’obbligo primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado residenti in città. Il servizio di scuolabus è destinato agli alunni della scuola dell’obbligo residenti nelle aree extraurbane (comprese tra il Margine Rosso e Geremeas) per raggiungere le scuole, partecipare alle attività scolastiche e fare rientro a casa. Oltre a questo c’è il trasporto parascolastico degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado per le attività collaterali a quelle scolastiche, come progetti relativi alla pratica sportiva, visite a musei, escursioni, e il trasporto degli alunni disabili. (g.da. )

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