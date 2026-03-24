Scuodinzola, alla Porcu-Satta si fa lezione con il cane 

A lezione con il cane, fra curiosità e momenti di socializzazione, grazie al progetto “Scuodinzola” messo in campo da febbraio dalla cooperativa sociale Killia nell’Istituto comprensivo Porcu-Satta. Dieci classi coinvolte, fra infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’iniziativa che rientra nell’ambito degli interventi di Educazione assistita con l’animale, interamente finanziata da UniCredit Foundation. Il progetto ha come obiettivo principale la costruzione di una relazione corretta e consapevole tra bambino e cane, promuovendo il rispetto dell’altro, il riconoscimento delle differenze e lo sviluppo di competenze emotive e relazionali.

«Il rapporto con l’animale, in questo caso il cane, aiuta bambini e adolescenti a comprendere ed accettare l’altro, ad accogliere le differenze e a riconoscere le similitudini. Questo processo favorisce lo sviluppo di relazioni sociali sane e positive, fondamentali per affrontare le sfide della crescita», spiegano Simona Cao e Veronica Mulas, rispettivamente presidente della coop Killia e referente del progetto. Soddisfatta l’insegnante Palmina Bove, che parla a nome del Comprensivo: «L’iniziativa ha un forte valore umano, un percorso condiviso che mette al centro il benessere, l’inclusione e la crescita di tutta la comunità scolastica». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA