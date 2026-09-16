Scotto rilancia la Torres 

Torres 2

Pianese 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu (40’ st Masala), Corsinelli (13’ st Scotto); Carboni (13’ st Liviero), Di Stefano (40’ st Lunghi); Bunino (28’ st Penning-

ton). In panchina D. Tirelli, Sotgiu, Sodiq, Kebbeh, Mulas, Giorico, Sanat. Allenatore Greco.

Pianese (3-5-2) : Astaldi; Pintus (12’ st Ercolani), Masetti, Chesti; Di Cosmo, M. Tirelli, Bertini, Proietto, Martey (40’ st Negri); Fabrizi (30’ st Ianesi), Bellini. In panchina Zambuto, Pezzolato, Casalino, Peli, Colombo, Gorelli, Morelli, Vigiani, Corti. Allenatore Zanchetta.

Arbitro : Dasso di Genova.

Reti : nel primo tempo 17’ Di Stefano, 49’ Bellini; nella ripresa 37’ Scotto (r).

Note : ammoniti Nunziatini, Corsinelli, Proietto, Mastinu, Zecca. Recupero 5’ pt-5’ st. Spettatori 2.665.

Sassari. Sa soffrire ed è più cinica la Torres, per questo vale tantissimo una vittoria obiettivamente premiante rispetto alla prestazione. Finisce 2-1 sulla Pianese. Tre su tre in casa e ingresso in zona playoff. Significano serenità e anche meno ansia nel recupero degli infortunati e di quei giocatori non ancora al meglio dopo qualche acciacco. La gara contro la Pianese ha confermato i disagi dei rossoblù al cospetto di formazioni giovani e rapide, ma pesano anche le assenze, soprattutto in difesa, e rotazioni accorciate.

Primo tempo

Il tecnico Greco recupera i due esterni Zecca e Corsinelli. Prima volta da titolare per il centravanti Bunino. Nella Pianese è titolare Nicola Pintus, difensore ex della Primavera del Cagliari, che ha una serata tribolata contro Di Stefano. Al 16’ perde palla e consente a Lorenzo Il Magnifico di entrare in area, superare il portiere e insaccare il suo quinto gol in campionato. La Torres raddoppia al 39’ con Carboni che va via centrale a due difensori e mette la palla angolatissimo, ma l’arbitro annulla per un fallo del trequartista. Rete annullata anche alla Pianese al 41’: doppia traversa di Bellini e poi palla dentro con autogol di Antonelli ma c’è fuorigioco. Nel recupero grande assist di tacco di Fabrizi per Bellini che con il diagonale pareggia.

La ripresa

Subito una ripartenza rapida della Pianese che porta al tiro Martey senza la necessaria forza. Torres vicinissima al gol al 52’: Mastinu a sinistra dentro in area piccola per Zecca che incorna ma la traiettoria è larga, poi Di Stefano calcia sull’esterno rete. Sempre insidiosi i toscani nelle ripartenze grazie alla rapidità, ma difettano nella mira o nella potenza. Al 69’ su corner svetta Antonelli di testa, il portiere compie una prodezza. Al 79’ Brentan allarga a sinistra per Liviero, passaggio a Scotto che viene messo giù. L’arbitro decreta il rigore: batte Scotto e questa volta spiazza il portiere. Rischio al 90’ col neo entrato Ianesi che va al tiro da dentro l’area, ma è centrale. L’assedio ospite produce solo brividi.

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