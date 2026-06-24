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Orosei.
25 giugno 2026 alle 00:12

Scontro tra furgoni sulla 125: due feriti in gravi condizioni 

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Due feriti in codice rosso, di cui uno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Nuoro in gravi condizioni. È il bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 125 Orientale Sarda, nel tratto che collega Cala Liberotto a Orosei. Lo scontro, frontale, ha coinvolto due furgoni, un Iveco Daily e un Fiat Fiorino, con un impatto particolarmente violento che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso decollato da Olbia.

L’impatto è stato così violento che la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per liberare dalle lamiere contorte i due conducenti rimasti intrappolati a seguito dell’impatto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse a causa della gravità dello scontro. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario: uno è stato trasportato in ambulanza (India 07 di Galtellì), mentre l’altro è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Orosei, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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