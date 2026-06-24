Scontro tra furgoni sulla 125: due feriti in gravi condizioni 

Due feriti in codice rosso, di cui uno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Nuoro in gravi condizioni. È il bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 125 Orientale Sarda, nel tratto che collega Cala Liberotto a Orosei. Lo scontro, frontale, ha coinvolto due furgoni, un Iveco Daily e un Fiat Fiorino, con un impatto particolarmente violento che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso decollato da Olbia.

L’impatto è stato così violento che la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per liberare dalle lamiere contorte i due conducenti rimasti intrappolati a seguito dell’impatto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse a causa della gravità dello scontro. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario: uno è stato trasportato in ambulanza (India 07 di Galtellì), mentre l’altro è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Orosei, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA