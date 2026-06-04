Scontro auto-camion, in gravi condizioni una donna di 61 anni 

Tre feriti di cui uno in codice rosso e strada chiusa per oltre un’ora. È il bilancio del violento scontro fra una Dacia Duster e un camion con rimorchio avvenuto ieri mattina sulla nuova Orientale sarda all’altezza del bivio di San Vito, in territorio di Villaputzu. Per lunghi minuti, si è temuto il peggio con la conducente dell’auto, una casalinga di 61 anni di Villaputzu, rimasta incastrata fra le lamiere della sua auto. Più tardi è stata liberata dai Vigili del fuoco di San Vito e trasferita in ambulanza all’ospedale San Marcellino di Muravera in codice rosso. Da qui, poco dopo, la donna è stata trasferita al Brotzu con l’elisoccorso. Ha riportato diverse ferite ma non correrebbe pericolo di vita.

Il traffico sulla nuova Orientale è andato in tilt con l’intervento dell’Anas che ha disposto anche la chiusura del tratto di strada interessato dall’incidente. Lo scontro si è verificato verso le 10 di ieri mattina al 48esimo chilometro della superstrada, particolarmente trafficata ora che è iniziata la stagione delle vacanze. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte. Lo scontro è stato violentissimo con l’autoarticolato finito di traverso sulla carreggiata dopo l’urto con la Dacia. Il conducente del grosso mezzo è rimasto illeso. La donna invece è come detto è rimasta imprigionata dalle lamiere e poi liberata dall’intervento dei Vigili del fuoco.

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