Scintille in aula tra il sindaco Mereu e l’ex vice Taras 

Nuove polemiche nel Consiglio comunale di Orgosolo sull’area naturalistica di Gorropu. Nella seduta di mercoledì scontro fra il sindaco Pasquale Mereu e l’ex assessore e vicesindaco Gian Nicola Taras, defenestrato dopo il no al piano di gestione di Su Suercone. Per il primo cittadino - che ha risposto ad un’interrogazione di Taras - l’ex numero due del Municipio sarebbe in una situazione di manifesta incompatibilità per via del fratello, della società di gestione del sito di Gorropu. Che ha presentato un ricorso al Tar con la richiesta di risarcimento al Comune di 500 mila euro.

Taras nel Consiglio di Su Suercone del novembre 2025 uscì dall’aula prima del voto. Mereu ha detto: «In alcune occasioni ha preso parte a discussioni sull’argomento con diversi consiglieri di maggioranza». E poi: «Si è occupato attivamente dell’argomento sul quale sussiste la situazione di incompatibilità, da lei stesso riconosciuta facendo accesso agli atti del comune di Urzulei».

Taras replica: «Il sindaco cerca di screditare chi gli ha bocciato il giocattolino di Su Sercone e chi non accetta che si svenda il territorio». L’attuale consigliere di minoranza punta il dito contro Urzulei: «Si sono ricordati di noi solo nel 2024, ma nel 2022, quando fecero un rinnovo automatico, non fummo chiamati a collaborare. È importante che si collabori, anche quel territorio è orgolese». Sull’incompatibilità dice: «Non è perenne come crede il sindaco. Non ho problemi ad espormi e a dire quello che penso. Mi preoccupa di più il silenzio di altri». (g. i. o.)

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