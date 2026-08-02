Schianto sulla Provinciale: quattro ragazzi in ospedale, uno operato d’urgenza 

Quattro feriti nello scontro frontale fra due auto avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale 11 all’altezza del bivio per Donori, uno grave e operato subito. Nessuno in pericolo di vita.

Questo il bilancio dell’incidente che ha coinvolto una Mini e un’Audi che trasportavano ragazzi di Pirri e di Pimentel, tutti tra i 21 e i 25 anni. Terribile l’impatto, le prime ricostruzioni non escludono l’invasione di corsia da parte di uno dei veicoli. Un mezzo era diretto a Cagliari, l’altro a Pimentel. Un ragazzo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, è stato operato d’urgenza e poi ricoverato: le sue condizioni sarebbero sensibilmente migliorate. Un altro giovane è stato portato a sua volta in ospedale in codice rosso: è stato ricoverato per fratture agli arti inferiori ed è stato dichiarato fuori pericolo.

A prestare i primi soccorsi sono intervenute in breve tempo alcune ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Cagliari e i carabinieri della stazione di Donori. È arrivato anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova competente per territorio.

Gli accertamenti sono andati avanti a lungo per ricostruire la dinamica e per risalire alle eventuali responsabilità. A rimuovere i mezzi sono stati i vigili del fuoco, con la circolazione che è poi ripresa regolarmente.

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