Schianto sulla 131, muore un 53enne 

Ancora una tragedia, ancora un morto nelle strade sarde. L’ennesima disgrazia di quest’estate terribile è accaduta ieri poco prima delle 23 sulla Carlo Felice con un tamponamento al chilometro 117, a poca distanza dal bivio per Paulilatino. La vittima è un uomo di 53 anni di Mara ma residente a Oristano, ma a tarda notte la polizia stradale del distaccamento di Laconi e quella provinciale di Nuoro non avevano ancora diffuso la sua identità. Sono invece certamente turisti i due feriti non gravi che viaggiavano sull’auto tamponata da quella della vittima. Notizie frammentarie, nei concitati momenti in cui gli agenti hanno coordinato i soccorsi delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. La stessa polizia stradale, per poter eseguire i rilievi del gravissimo incidente sulla 131, ha dovuto chiudere quel tratto della strada Sta tale e deviare il traffico sulla Complanare, e così è stato fino a dopo mezzanotte.

La dinamica

A poco più di un’ora di distanza dallo schianto la situazione non era ancora stata chiarita nei dettagli. I primi rilievi – che sono stati poi approfonditi nel corso della nottata – indicano che l’Audi condotta dal 53enne di Mara si sarebbe schiantata contro una Peugeot che procedeva nella stessa direzione di marcia: quella verso Cagliari. L’urto sarebbe avvenuto in corrispondenza di un cantiere stradale. Il corpo del conducente dell’Audi, a causa della collisione particolarmente violenta contro l’auto che la precedeva, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo: i soccorritori del 118, allertati dalla centrale operativa in seguito all’allarme lanciato via telefono da diversi automobilisti di passaggio, hanno trovato la vittima sull’asfalto e per questo si accerterà se avesse la cintura di sicurezza allacciata. Sono soltanto le prime ipotesi ricavate da un veloce sopralluogo della polizia stradale subito dopo l’arrivo degli agenti, i quali avrebbero stimato – anche in questo caso, senza solide certezze – che la velocità dell’auto dell’uomo residente a Oristano morto piombata su quella dei turisti non fosse lontana dai 160 chilometri orari. Non si esclude che il tamponamento possa essere stato causato da un malore del conducente dell’Audi, ma tra i particolari potrebbe esserci un repentino rallentamento dell’auto dei turisti proprio a causa dell’inizio del cantiere stradale dell’Anas. La vittima al volante dell’Audi, lanciata a forte velocità, potrebbe non aver avuto il tempo di frenare a sua volta, schiantandosi sulla Peugeot.

Le incertezze

La prima ricostruzione della tragedia è stata poi riformulata con maggiore precisione al termine dei rilievi della polizia stradale del distaccamento di Laconi e del Comando provinciale di Nuoro, ormai a tardissima ora nel cuore della notte. Stamattina emergeranno maggiori particolari a partire dall’identità del morto, di cui non era stata diffusa nemmeno la località di residenza. A tarda ora si è avuta conferma che i turisti a bordo della Peugeot non sarebbero in pericolo di vita malgrado il fatto che il tamponamento sia stato molto violento.

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