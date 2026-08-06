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Oliena.
07 agosto 2026 alle 01:23

Schianto contro un palo, la pediatra finisce all’ospedale 

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La pediatra di Oliena, Cecilia Mesina, è rimasta ferita ieri sera in un incidente alle porte del paese, in via Nuoro. L’auto su cui viaggiava la professionista si è improvvisamente scontrata con un furgoncino condotto da un falegname che, secondo le prime notizie, pare provenisse da una strada laterale. L’urto è stato violento, e la donna ha successivamente perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 che hanno portato la pediatra al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni non sono gravi.

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