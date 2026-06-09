«Sceglieremo una Giunta capace» 

Undici seggi all’Alleanza per la Sinistra Guspinese più il sindaco, tre a Centrosinistra per Guspini e due alla lista civica Impari. Su queste certezze si costituirà il nuovo consiglio comunale della cittadina mineraria. La squadra di giunta non è ancora stata definita e il neoeletto sindaco Marco Pala non si sbilancia: «Sarà di certo una mediazione tra voti e competenze», afferma.

Strada tracciata

Il risultato delle urne ha sancito comunque la voglia di cambiamento, ma i numeri parlano anche di conferme. Miriam Floris è stata la candidata più votata della lista vincente con 543 preferenze, seguita da Federico Pilloni, Simona Lobina, Filippo Usai e Giorgia Massa. Questi ultimi due facevano parte della precedente squadra di governo guidata da Giuseppe De Fanti ma, per «mancanza di condivisione del metodo» nel caso di Usai e per ragioni legate all’«appartenenza politica» nel caso di Massa, hanno scelto di sostenere il nuovo progetto guidato da Marco Pala. Anche Alessio Arriu, Francesco Sanna, Fabrizio Scanu, Matteo Pisu, Manuela Medau e Sara Carboni siederanno tra i banchi della maggioranza.

Un risultato importante è stato comunque raggiunto dal vicesindaco uscente Marcello Serru, il candidato più votato in assoluto con 828 preferenze, che però non sono bastate alla lista Centrosinistra per Guspini per confermarsi alla guida del Comune. Con lui entreranno in consiglio anche l’ormai ex sindaco De Fanti e la consigliera Katia Tolu. Proprio Serru ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento.

Come lui tutti i candidati hanno augurato buon lavoro alla nuova amministrazione: «Ricevere 828 preferenze è un risultato straordinario che mi riempie di orgoglio e, soprattutto, di profonda gratitudine», chiosa Serru. «Rappresentano una grande responsabilità che onorerò al meglio delle mie possibilità, proseguendo con l’impegno che ha caratterizzato questi anni di lavoro per la nostra comunità».«La nuova maggioranza – prosegue - si troverà a gestire un bilancio in ordine e ben strutturato, con tanti progetti già finanziati e altri pronti per esserlo. Lasciamo inoltre una struttura comunale forte ed efficiente, costruita con costanza e serietà nel corso degli anni, ponendo basi solide per il futuro di Guspini».

In aula

Simona Cogoni, candidata sindaca e Cinzia Guidarelli completeranno i banchi della minoranza per la lista Impari. «Sono felicissima della mia squadra. Un enorme grazie a coloro che ci hanno sostenuto. Senza nulla togliere alla nuova maggioranza, alla quale ho già rivolto i miei auguri, credo che a Guspini si dia spesso più spazio a bandiere e ideologie che alla meritocrazia. Speriamo si lavori per il bene di tutti, creando unione e non divisioni».

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