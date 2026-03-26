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Ciclismo.
27 marzo 2026 alle 00:18

Scatta da Olbia la stagione su strada nell’Isola 

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La coincidenza non è banale. La stagione sarda su strada del ciclismo agonistico riparte domenica da Olbia, dove il 1° marzo si era concluso il Giro della Sardegna. Quel giorno a completare la corsa a tappe per professionisti c’era anche Ignazio Cireddu ed è proprio l’Under 23 di San Vito a dare speranza ai giovani sardi di poter un giorno seguire le orme dei grandi. Sempre che vengano messe in atto iniziative per sostenere il ciclismo su strada, i cui numeri sono sempre più fragili. Una di queste potrebbe essere quella creata da tredici società sarde, con in testa Terranova Fancello Cicli Olbia (che organizza le due prove di apertura), Royal Bike Sassari e Uc Guspini, che hanno raggruppato le loro gare in un circuito con classifica a punti, il Challenge M.B. Sport - Memorial Salvatore Meloni, che ricorda la figura del grande dirigente sportivo alla guida della Federciclismo regionale per quasi mezzo secolo.

Si parte domenica, ricordando che nel frattempo si sono già svolte gare master (Fci e Csain), con la 61ª Coppa Domenico Dentoni-Memorial Emanuele Pompedda, per Allievi e Juniores, di 57,2, con partenza alle 9 dalla zona Industriale (via Nepal), su due giri di un circuito che invece gli Esordienti ripeteranno una volta nella Coppa Città di Olbia (28,6 km, alle 11).

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