Scarti dell’edilizia, riapre l’impianto  

A Lula apre Ri.ce.sar, il nuovo impianto per il recupero dei materiali edili. È attivo da questo mese nella zona industriale Sologo, a Lula, il nuovo impianto di riciclaggio Centro Sardegna, dedicato al recupero e alla valorizzazione dei materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. La nuova struttura, privata, risponde a un'esigenza sentita nel territorio per offrire a imprese e privati un punto di conferimento autorizzato.

Nell'impianto, i residui di cantiere vengono recuperati e trasformati in materiali secondari certificati, destinati anche alle infrastrutture, secondo i principi dell'economia circolare. «Era un servizio che mancava al territorio - afferma il sindaco di Galtellì, Franco Solinas -. Prima, chi abita, lavora e opera in queste zone, era costretto a scendere fino a Siniscola, e molti impianti erano saturi. Il nuovo impianto è utile anche a contrastare l'abbandono dei rifiuti di questo tipo e le discariche abusive». Primi passi per la risoluzione di un grande problema. (g.pit.)

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