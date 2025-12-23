VaiOnline
Viabilità.
24 dicembre 2025 alle 00:40

Scarico merci, aree fantasma e caos nelle strade 

In città esiste un problema parcheggi che prima o poi andrebbe affrontato e risolto. Le strisce bianche nel centro storico sono praticamente inesistenti e molti automobilisti si arrogano il diritto di parcheggiare l’auto ovunque (sopra i marciapiedi, in doppia fila, a ridosso degli incroci o dei passaggi pedonali) forse anche con la consapevolezza che i controlli della polizia municipale non sono di certo serrati.

A questo però si aggiunge la pressoché assenza di zone riservate allo scarico e carico merci. Poche, mal segnalate e altrettanto malamente distribuite. E così capita molto frequentemente che i camioncini carichi di pacchi o attrezzature da consegnare ai negozi si fermino dove capita.

Ieri addirittura qualcuno ha letteralmente chiuso l’ingresso di una strada, via Serneste, causando un ingorgo in via Mazzini visto che le auto non potevano entrare in centro. E mentre i clacson si alzavano al cielo i vigili urbani erano impegnati, a breve distanza, a mettere una multa in piazza Roma dove un’auto ostacolava la partenza del trenino natalizio. Una situazione, quella dell’autotrasportatore di ieri, forse eccezionale ma che dà il segno di una mancanza di spazi riservati a chi lavora che invece andrebbe risolta una volta per tutte. ( m. m. )

