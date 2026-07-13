Scambi culturali fra Marmilla e Marche 

Uno scambio culturale tra Sardegna e Marche all’insegna di sapori, archeologia e soprattutto degli incontri. Per quattro giorni otto ragazzi, dai 9 ai 14 anni provenienti da Civitanova Marche, sono stati ospiti nella piccola comunità di Villa Verde. Accolti nella struttura “Move the box”, di proprietà del Consorzio Due Giare, hanno avuto la possibilità di conoscere tesori e tradizioni del piccolo paese del Monte Arci. «Abbiamo pensato ad un progetto alternativo rispetto al classico centro estivo dedicato a bambini e ragazzi – commenta il sindaco Sandro Marchi - esperimento assolutamente riuscito. Sono nati rapporti d’amicizia che si consolideranno nel soggiorno dei nostri piccoli concittadini a Civitanova Marche. È stata anche una piccola vetrina per il nostro territorio».

Tante le attività e i laboratori svolti al “Move the box”, grazie alla collaborazione con il Consorzio Due Giare e l’associazione Palazzo d’Inverno: animazione, ballo sardo di gruppo, visita nelle spiagge oristanesi e il laboratorio di cucina. Tappa finale nel bosco di Mitza Margiani e il villaggio nuragico di Brunk’e S’Omu, tra natura, storia, archeologia e socializzazione.Da lunedì 20 al 27 luglio, i piccoli di Villa Verde saranno ospiti nel Comune delle Marche. ( g. pa. )

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