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Domusnovas.
19 marzo 2026 alle 00:29

Scacchi, in paese il torneo delle polisportive salesiane 

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Dopo le quattro edizioni consecutive organizzate con numeri record (i 260 iscritti nel 2023, record nazionale, ed una media di 180 in generale) Domusnovas, l’istituto comprensivo Meloni ed il circolo Mo.S.Ca, cedono a Cagliari l’organizzazione del campionato provinciale Under 18 di scacchi ma ospiteranno, il 12 aprile, il primo “Torneo regionale PGS” delle polisportive giovanili salesiane.

Si manterranno le stesse linee guida (6 categorie per giovani dai 6 ai 18 anni), gli stessi ricchi premi e la qualificazione dei i migliori alla Don Bosco Cup nazionale (Misano Adriatico, dal 7 al 10 maggio). Conferma anche per i 15 tra enti, associazioni e sponsor che animeranno e impreziosiranno la giornata (possibilità di gite a grotta e parco Scarzella) e per i menù appositi previsti in tutte le attività di ristorazione. «Apriamo le porte della nostra scuola puntando su un’educazione che va oltre l’aula e che unisce territorio, sport e comunità», dice la dirigente scolastica del Meloni Marta Putzulu. Per le polisportive salesiane (10 mila tesserati nell’isola) sarà una prima volta con gli scacchi: «Ci affidiamo ad un’organizzazione collaudata - dice il direttore tecnico Pgs Michele Portincasa - con l’obiettivo di strutturare la pratica degli scacchi ed inserirla stabilmente tra le nostre attività».

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