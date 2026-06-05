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Sestu
06 giugno 2026 alle 00:30

Sbarre mobili per segnalare le alluvioni 

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È arrivata anche nel centro di Sestu, in via Michelangelo: una sbarra mobile, che si abbasserà in caso di forti piogge e allagamenti. Servirà a deviare il traffico da una zona che si allaga in caso di acquazzoni. Certo, non scongiurerà il rischio di allagamenti, ma almeno impedirà di restare bloccati in auto e creare ingorghi che bloccherebbero il passaggio ai mezzi di emergenza.

L’idea, annunciata l’anno scorso dal Piano di Protezione Civile, è non usare più le vecchie transenne, che venivano danneggiate o rubate. Le prossime sbarre mobili, spiega il Piano di Protezione Civile del Comune, verranno installate anche nel sottopasso del Marcato Agroalimentare e nel guado Riu Sassu.

Accanto alle sbarre si trova anche un segnale che indica il tipo di allerta meteo. Ieri, più di un cittadino è rimasto sorpreso da questa novità. Eppure in caso di forti piogge il quartiere diventa un lago. Il Comune ha previsto anche il servizio Tetralert, che avvisa in caso di allerta meteo con chiamate o messaggi.

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