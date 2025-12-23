VaiOnline
Selargius.
24 dicembre 2025 alle 00:40

Sartiglia in bibicletta, sabato appuntamento in piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche Selargius avrà la sua Sartiglia, sulle due ruote. L’appuntamento è in piazza Si ‘e Boi, sabato 27 dicembre, a partire dalle 10: una Sartiglia in chiave ovviamente natalizia, con la stella da centrare e con le biciclette al posto dei cavalli.

Una mattinata divertente, pensata per i più piccoli, che potranno cimentarsi insieme ai loro genitori in questa tradizione che Selargius importa grazie all’evento organizzato dall’associazione Pink Flamingos Bike e patrocinato dall’amministrazione comunale: potranno partecipare tutti i bambini dai 3 ai 13 anni, con mamma e papà al seguito.

A fine “competizione” premi e buffet per tutti.

«Un evento pensato per regalare una mattina diversa e divertente ai più piccoli e capace di coinvolgerli con le loro famiglie», dice la vicesindaca Gabriella Mameli. «La nostra piazza sarà protagonista ancora una volta dei tanti appuntamenti che, come amministrazione comunale, abbiamo patrocinato per coinvolgere l’intera comunità con l’obiettivo di realizzare un Natale realmente per tutti».

Cartellone che aveva però anche innescata un’aspra polemica con la Rete delle associazioni selargine che aveva puntato l’indice sul «mancato coinvolgimento delle associazioni locali nell’organizzazione della rassegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 