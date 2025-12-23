Sartiglia in bibicletta, sabato appuntamento in piazza 

Anche Selargius avrà la sua Sartiglia, sulle due ruote. L’appuntamento è in piazza Si ‘e Boi, sabato 27 dicembre, a partire dalle 10: una Sartiglia in chiave ovviamente natalizia, con la stella da centrare e con le biciclette al posto dei cavalli.

Una mattinata divertente, pensata per i più piccoli, che potranno cimentarsi insieme ai loro genitori in questa tradizione che Selargius importa grazie all’evento organizzato dall’associazione Pink Flamingos Bike e patrocinato dall’amministrazione comunale: potranno partecipare tutti i bambini dai 3 ai 13 anni, con mamma e papà al seguito.

A fine “competizione” premi e buffet per tutti.

«Un evento pensato per regalare una mattina diversa e divertente ai più piccoli e capace di coinvolgerli con le loro famiglie», dice la vicesindaca Gabriella Mameli. «La nostra piazza sarà protagonista ancora una volta dei tanti appuntamenti che, come amministrazione comunale, abbiamo patrocinato per coinvolgere l’intera comunità con l’obiettivo di realizzare un Natale realmente per tutti».

Cartellone che aveva però anche innescata un’aspra polemica con la Rete delle associazioni selargine che aveva puntato l’indice sul «mancato coinvolgimento delle associazioni locali nell’organizzazione della rassegna».

