“A Bottidda sulla via di San Francesco”: riparte dal Goceano, alle 13.30 su Videolina, il viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partita da Monte Rasu, dall’oasi di “Su Padronu”, che il 2 agosto ospita la festa del perdono legata a San Francesco, con un pranzo comunitario. L’area è accanto al convento, il primo realizzato dai francescani nell’Isola quattro anni prima della morte del santo di Assisi, nel 1426. Tappa anche al nuraghe Ruinas e all’ulivo millenario di S’Orculana. Si parlerà del patrimonio forestale del Goceano, ma anche dei dolci della tradizione e dei piatti tipici della cucina bottiddese. Focus di Coldiretti sulla grande manifestazione di protesta mercoledì, nelle strade di Cagliari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.
TELECOMANDO
22 marzo 2026 alle 00:28
“Sardegna Verde”
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