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22 marzo 2026 alle 00:28

“Sardegna Verde” 

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“A Bottidda sulla via di San Francesco”: riparte dal Goceano, alle 13.30 su Videolina, il viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partita da Monte Rasu, dall’oasi di “Su Padronu”, che il 2 agosto ospita la festa del perdono legata a San Francesco, con un pranzo comunitario. L’area è accanto al convento, il primo realizzato dai francescani nell’Isola quattro anni prima della morte del santo di Assisi, nel 1426. Tappa anche al nuraghe Ruinas e all’ulivo millenario di S’Orculana. Si parlerà del patrimonio forestale del Goceano, ma anche dei dolci della tradizione e dei piatti tipici della cucina bottiddese. Focus di Coldiretti sulla grande manifestazione di protesta mercoledì, nelle strade di Cagliari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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