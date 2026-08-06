Sardegna, un’invasione nei campionati di Serie A1 e A2 

Sono stati diramati i calendari della nuova stagione, l’ennesima a passo di carica per il tennistavolo sardo, presente in maggioranza, nei campionati di tennistavolo. Quattro squadre su otto in A1 maschile, cinque su sette in A1 femminile, per proseguire con tre compagini in A2 maschile e sette spalmate nei quattro gironi di A2 femminile.

Serie A1 maschile

Si parte il 26 e 27 settembre, prime due giornate con sede unica (da definire). Subito il derby TT Sassari-Muravera, la Marcozzi con la neopromossa Reggio Emilia, e Santa Tecla Nulvi con i campioni d’Italia del Messina. Il giorno dopo altro derby, Nulvi-Marcozzi, e Muravera-Messina e Carrara-TT Sassari. Solo nel quarto turno non ci sono derby tra squadre sarde, con Muravera a Reggio Emilia, Sassari a Messina, Marcozzi e Nulvi in casa con Carrara e Siracusa.

Serie A1 femminile

Un derby dopo l’altro per quattordici giornate. Insieme a TT Sassari e Quattro Mori ci sono il Muravera, promosso dalla A2 (sostituisce la squadra retrocessa), il Norbello “Blu” ammesso dopo la retrocessione a tavolino della prima squadra, e la Marcozzi che debutta nel settore femminile. Prima giornata il 30 settembre, con Marcozzi-Castelgoffredo e TT Sassari-Sud Tirol, chiude il 4 ottobre Norbello-Muravera. Nella seconda giornata primo derby in famiglia tra Quattro Mori e Marcozzi.

Serie A2

Quattro Mori, Norbello e la neopromossa Muravera “B”, insieme nel girone B del torneo maschile che inizia l’11 ottobre. Il 27 settembre primo concentramento di una affollata A2 femminile, con Quattro Mori, e due squadre ciascuno Muravera, Norbello e TT Sassari.

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