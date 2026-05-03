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Videolina, dalle 21
04 maggio 2026 alle 00:07

Sant’Efisio, il rientro 

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Videolina seguirà oggi il rientro del Santo da Pula verso Cagliari, con collegamenti in diretta nelle varie edizioni del telegiornale. Dalle 21 l’emozionante diretta da via Roma, con la processione notturna di Sant’Efisio, l’arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace, dove verrà ufficializzato lo scioglimento del voto, da parte del presidente dell’Arciconfraternita e davanti all’Alternos.

Commento da studio Ambra Pintore con Roberto Milleddu, etnomusicologo; Antonello Angioni, scrittore. Inviato in collegamento Stefano Birocchi. Regia Massimo Piras, Stefano Perra e Beppe Passavanti.

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