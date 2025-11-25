Santa Maria degli Angeli, arrivano gli arredi nel piazzale della chiesa 

Dopo i lavori per la realizzazione della nuova piazza davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, adesso è il tempo dell’abbellimento della zona. Nei prossimi giorni le ditte incaricate dal Comune si occuperà di sistemare l’arredo urbano, come panchine e fontanelle e di piantumare lo spazio con alberi e fiori.

È l’ultimo atto di un intervento che ha visto il completo rifacimento della piazza a cui è seguita anche la sistemazione della segnaletica sia davanti alla chiesa che nelle vie adiacenti.

I lavori complessivi e attesi da anni con un finanziamento di 500 mila euro, hanno riguardato la demolizione delle strutture esistenti in grave stato di degrado come muretti di separazione, panchine e cordoli in calcestruzzo, la pavimentazione in massetto di cemento e quella in ciottoli di fiume, sostituiti da una nuova pavimentazione più sicura e funzionale e senza barriere architettoniche. Sono stati poi ridefiniti i parcheggi e le soste riservate ai bus.

A questo si è aggiunto la sistemazione dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di un impianto idrico che servirà appunto per tenere costantemente innaffiate le aree verdi che saranno create adesso in questa ultima fase.

RIPRODUZIONE RISERVATA