VaiOnline
Flumini.
26 novembre 2025 alle 00:21

Santa Maria degli Angeli, arrivano gli arredi nel piazzale della chiesa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo i lavori per la realizzazione della nuova piazza davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, adesso è il tempo dell’abbellimento della zona. Nei prossimi giorni le ditte incaricate dal Comune si occuperà di sistemare l’arredo urbano, come panchine e fontanelle e di piantumare lo spazio con alberi e fiori.

È l’ultimo atto di un intervento che ha visto il completo rifacimento della piazza a cui è seguita anche la sistemazione della segnaletica sia davanti alla chiesa che nelle vie adiacenti.

I lavori complessivi e attesi da anni con un finanziamento di 500 mila euro, hanno riguardato la demolizione delle strutture esistenti in grave stato di degrado come muretti di separazione, panchine e cordoli in calcestruzzo, la pavimentazione in massetto di cemento e quella in ciottoli di fiume, sostituiti da una nuova pavimentazione più sicura e funzionale e senza barriere architettoniche. Sono stati poi ridefiniti i parcheggi e le soste riservate ai bus.

A questo si è aggiunto la sistemazione dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di un impianto idrico che servirà appunto per tenere costantemente innaffiate le aree verdi che saranno create adesso in questa ultima fase.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 