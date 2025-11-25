VaiOnline
Milano.
26 novembre 2025 alle 00:22

I pm: a Ferragni un anno e otto mesi per il Pandoro gate 

Milano. Chiara Ferragni, con il suo collaboratore dell’epoca Fabio Damato, «ha avuto un ruolo preminente» nelle campagne commerciali in cui si sono «realizzate le truffe con grande diffusività», perché i suoi 30 milioni di follower «si fidavano di lei» e alle sue società spettava «l'ultima parola» nell'ambito degli accordi con la Balocco e con Cerealitalia. Di questo sono certi il procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e il pm Cristian Barilli, che davanti al giudice della Terza sezione penale, Ilio Mannucci Pacini, hanno chiesto per l'influencer un anno e otto mesi di condanna. Senza sospensione della pena e senza attenuanti generiche.

I noti casi della presunta pubblicità ingannevole riguardano il Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. In aula, nelle dichiarazioni spontanee con cui ha voluto replicare alle accuse della Procura, Ferragni ha detto: «Abbiamo fatto tutto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato». L’udienza del rito abbreviato si è tenuta a porte chiuse. Ma prima di lasciare il Palazzo di giustizia, l’imprenditrice ha risposto ai cronisti: «Sono fiduciosa», si è limitata a dire. Ferragni dovrà tornare in tribunale il 19 dicembre. «Parleremo noi per spiegare il perché di alcune scelte e così verrà fuori l'innocenza di Chiara», ha detto Giuseppe Iannaccone, l’avvocato che l’assiste insieme al collega Marcello Bana.

La sentenza è attesa per metà gennaio. Ferragni ha già chiuso il fronte amministrativo della vicenda e donato 3,4 milioni di euro. Per i pm, però, non merita nemmeno la cosiddetta “diminuente” per i risarcimenti. La Procura ha chiesto le attenuanti e un anno di pena solo per il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo, mentre per il collaboratore Damato la richiesta è stata sempre di un anno e otto mesi. I due magistrati in udienza hanno anche riletto le mail dalle quali, secondo l’accusa, emerge con chiarezza che erano le società di Ferragni a dare le indicazioni ai partner commerciali.

