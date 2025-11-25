Il femminicidio è reato: «Ora un cambio di mentalità» 

Nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne la Camera dà il via libera definitivo – all’unanimità - al ddl sul femminicidio, che diventa legge. Incontri e manifestazioni in tutta l’Isola. A Cagliari la marcia di “Non una di meno” (nella foto di Stefano Anedda): «Serve un cambio di mentalità». Delitto di Francesca Deidda, depositate le motivazioni dell’ergastolo a Igor Sollai: «Non ha ucciso per futili motivi, c’era dietro un vero piano criminale». Nuoro, distrugge la casa della compagna.
