L’Aquila.
26 novembre 2025 alle 00:22

Famiglia nel bosco, presto i lavori nel casolare  

L’Aquila. Nathan, il padre inglese dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori di L'Aquila e trasferiti in una struttura protetta, è andato via dal casolare di Palmoli. È ospite della comunità di neorurali, in un paese vicino al borgo, per evitare il contatto con giornalisti e curiosi dopo il silenzio stampa annunciato lunedì, soprattutto con l’obiettivo di tutelare i bambini.

Intanto il legale della famiglia anglo-australiana, Giovanni Angelucci, si sarebbe affidato a un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Palmoli per parlare del progetto di modifica dell'abitazione della famiglia. Entrambi, padre e avvocato, hanno scelto la strada del silenzio, in attesa di presentare, entro il 29 novembre, il ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini in Corte d'Appello all'Aquila: oltre a presentare nuove testimonianze a favore della famiglia che vive nel bosco, non è escluso che il legale possa valutare la presentazione di una richiesta di perizia psicologica sui minori, mentre si continua a lavorare alla parte delle contestazioni inerenti l'abitazione. In particolare, l'avvocato avrebbe chiesto indicazioni sulla presentazione del progetto di ampliamento del casolare che prevede non solo la costruzione di un bagno collegato all'abitazione, ma anche altri lavori sull'intera struttura.

