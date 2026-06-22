Sanlorenzo, un nuovo capannone al colosso della nautica 

Il via è arrivatpo, come annunciato da tempo. Un nuovo capannone di 4 mila metri quadrati per Sanlorenzo: sarà il polo produttivo destinato alla realizzazione delle scocche di imbarcazioni di lusso fino a 47 metri di lunghezza. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale ha approvato ieri l’atto di indirizzo per l’assegnazione dell’area al colosso mondiale della nautica di lusso, formalizzando così l’accordo annunciato il 22 maggio scorso durante la prima assemblea con il tessuto produttivo del territorio.

«L’assegnazione dell’area rappresenta il risultato concreto di un percorso avviato mesi fa», ha dichiarato il Cda del Consorzio. «Una parte importante della filiera produttiva di Sanlorenzo sta crescendo ad Arbatax».

Nella stessa seduta il Consiglio ha inoltre approvato l’atto di indirizzo relativo alle aree dell’ex Cartiera di Arbatax. I primi nella direzione di quelle infrastrutture attese da decenni. Il Consorzio ha avviato il procedimento di acquisizione sanante di un compendio di circa sei ettari e mezzo che ospita gli uffici consortili e diversi incubatori d’impresa radicati nel territorio.

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