San Michele e Businco, screening per le donne 

In occasione dell’8ª Giornata nazionale della donna, in programma mercoledì 22, il Brotzu partecipa all’(H)-Open Week promosso dalla Fondazione Onda. Lo farà con gli ospedali San Michele e Businco, entrambi parte del network Bollini Rosa, che offriranno gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e momenti informativi, in presenza e a distanza. Un’adesione che rinnova l’impegno dell’Arnas G. Brotzu verso la salute femminile.

All’Oncologico, in programma “Thè con l’esperto” – Ambulatori di chirurgia senologica venerdì 29 dalle 16 alle 18. Screening Ecg gratuiti il 27, 28 e 29 aprile dalle 15 alle 17 (45 esami disponibili, prenotazioni al numero 070/52965139 dalle 11 alle 13 nella settimana che precede l’evento), negli ambulatori 1 e 2 al 2° piano. Quindi l’installazione artistica “Rinascita – Rinascere”, negli ambulatori di chirurgia senologica al 2° piano, il 23, 24 e 27 aprile.

All’ospedale San Michele, reparto di Ostetricia e ginecologia, mercoledì 22 dalle 9 alle 13 negli ambulatori al 3° piano disponibili 10 visite specialistiche ginecologico-ostetriche per donne dall’adolescenza alla menopausa. Prenotazioni allo 070/539543, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Nel reparto di Neurologia, giovedì 23 dalle 9 alle 13 all’ambulatorio di epilessia (6° piano) disponibili 4 visite specialistiche per donne con epilessia in gravidanza o che intendono programmare una gravidanza. Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al numero 070/539668. Fra le iniziative anche l’incontro informativo “Il volo della cicogna”, giovedì 23 dalle 17.30 alle 19.30 nell’Aula Ciccu del Brotzu, e colloqui telefonici con un medico ematologo esperto in donazione di cellule staminali della Banca del Sangue Cordonale (22, 23, 24, 27, 28 e 29 aprile dalle 10 alle 12, al numero 070/6092985).

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