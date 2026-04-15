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16 aprile 2026 alle 00:12

Il sindaco: «In questi casi prevale sempre il dolore» 

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Gigi Concu sindaco di Selargius ha saputo della tragedia di Is Corrias poco prima della mezzanotte di martedì. Una disgrazia a Is Corrias, con la tragica morte di una donna. Poi anche l’ipotesi dell’omicidio. «Non so nulla se non quanto è stato scritto sul web : sono addolorato», dice il primo cittadino. «Quando muore una persona non si può che essere tristi. Non conoscevo la vittima e neppure l’uomo che viveva nell’appartamento dove si è consumata la tragedia. Ma la notizia, arrivata a Selargius di buon mattino, ha lasciato il segno. Attendiamo tutti di sapere cosa è realmente accaduto nell’appartamento di via Logudoro».

E ieri, nella casa della tragedia, i carabinieri si sono mossi senza un attimo di sosta, fra dubbi e sospetti assieme al medico legale Roberto Demontis: con la tesi della tragica fatalità, sarebbe emersa anche quella dell’omicidio. Oggi se ne potrebbe sapere di più: il pensionato è stato iscritto nel registro degli indagati. Solo un atto dovuto per ragioni di indagine. Poi si vedrà.

Sembra che l’unica vera ferita riscontrata sul cadavere della donna sia quella che dovrebbe essersi procurata nella caduta al suolo dopo il tragico volo dal terzo piano dell’appartamento di via Logudoro, non lontano dalla 554, borgata di Is Corrias. Un caso che ha convinto la giudice, Rita Cariello e gli stessi inquirenti, ad approfondire ogni minimo dettaglio. La verità potrebbe arrivare dalla perizia necroscopica iniziata ieri dal medico legale Demontis. Di certo non sono mancati gli interrogatori. Lo stesso 87enne, è stato sentito dal magistrato.

I carabinieri hanno raccolto altre testimonianze. Si parla di urla, di una telefonata concitata della donna, prima del volo mortale. Tutto da verificare. Ed è quello che gli stessi carabinieri stanno provando a ricostruire.

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