Precipita dalla finestra: omicidio?  

Quello che in un primo momento sembrava un tragico incidente o un gesto volontario, con il passare delle ore si è tinto di giallo, sfociando nell’ipotesi di omicidio. Carabinieri e medico legale, sotto il coordinamento della Procura di Cagliari, sono al lavoro freneticamente da martedì sera, da quando verso le 19,50 è stato ritrovato il corpo senza vita di Florina Florea, 66 anni rumena: era a terra, nel cortile interno di via Logudoro a Is Corrias, Selargius. La donna è precipitata dal terzo piano del palazzo, da una finestra dell’abitazione dove, da quasi un anno, viveva ospite di Mariano Pinna, 87 anni, originario di Portoscuso e con seri problemi alla vista. In un primo momento, i carabinieri della compagnia di Quartu hanno ipotizzato una tragica caduta. Poi una serie di elementi hanno aperto la porta a un’altra ipotesi, quella del delitto. Pinna, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi, è stato iscritto sul registro degli indagati dalla pm Rita Cariello come atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti. L’appartamento è stato messo sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna.

I dubbi

L’improvvisa svolta in quello che sembrava un incidente domestico oppure un tragico gesto volontario, è arrivata dopo l’ispezione nella casa dell’anziano. Sarebbero state trovate tracce di sangue e uno strano disordine nell’abitazione. Per questo, durante la notte tra martedì e ieri, in via Logudoro sono arrivati la stessa pm e il personale del nucleo investigativo provinciale dei carabinieri di Cagliari, sotto il coordinamento del comandante Daniele Credidio, per svolgere i rilievi. Oltre all’anziano, sono stati sentiti anche gli inquilini. C’è chi ha raccontato di una telefonata animata fatta dalla donna. E, un’ora prima della tragedia, ci sarebbero state anche delle urla, come se nell’appartamento ci fosse una lite. Altro particolare che ha alimentato i sospetti è quello del corpo della donna: la posizione sull’asfalto farebbe pensare – anche questa per ora è un’ipotesi – a una caduta di schiena e non frontale dalla finestra. Inoltre l’altezza della parte fissa in vetro dell’infisso non sarebbe facilmente scavalcabile.

Le tracce

Proprio alla luce di questi elementi, l’anziano proprietario dell’appartamento è stato iscritto sul registro degli indagati. All’alba è stato perquisito e sottoposto a ispezione personale nella caserma dei carabinieri di Milano. Agli inquirenti avrebbe spiegato di non essersi accorto di nulla: la donna, avrebbe detto, si trovava nella camera per effettuare delle pulizie. La ospitava gratuitamente e lei, che lavorava saltuariamente come badante, lo aiutava nelle commissioni di tutti i giorni. A fine mattinata l’anziano ha lasciato gli uffici dell’Arma ed è andato a casa di un familiare. Sono entrati in azione anche gli specialisti del Ris: hanno analizzato le tracce di sangue presenti in diversi ambienti della casa, e effettuato degli esami, con l’aiuto di un mezzo dei vigili del fuoco, sulla parte esterna della finestra da cui è precipitata la donna.

Gli interrogativi

Le testimonianze, i risultati dell’autopsia e i rilievi svolti nell’appartamento serviranno a fare un quadro preciso di cosa sia accaduto martedì sera nella casa di Pinna, confrontandoli anche con la ricostruzione fatta dall’anziano per mettere la parola fine al giallo di Is Corrias.

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