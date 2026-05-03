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La festa.
04 maggio 2026 alle 00:10

San Giovanni Evangelista, sabato la processione 

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Torna la festa di San Giovanni Evangelista che culminerà con la processione con il simulacro del Santo per le vie del quartiere di Pitz’e Serra. Da mercoledì a venerdì dalle 18 ci sarà il triduo di preparazione. Sempre venerdì alle 21,30, nel pronao della chiesa, è in programma la commedia in lingua sarda campidanese Totunu a su babbu” di Raffaele Fanti portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale Sacro Cuore.

La processione si svolgerà sabato 9 preceduta dalla messa alle 18 nella chiesa superiore presieduta da don Emanuele Meconcelli, direttore del collegio “Sant’Efisio”, e dal parroco di San Giovanni Evangelista don Gianfranco Falchi, animata dal coro parrocchiale. Subito dopo partirà il corteo a cui parteciperanno le associazioni e i comitati religiosi delle parrocchie cittadine. Al termine della processione, nel sagrato ci sarà la benedizione solenne con l’icona di San Giovanni Evangelista. La festa proseguirà domenica 10 maggio con la prima messa alle 8,30 e poi alle 10,30 la celebrazione presieduta da monsignor Roberto Ghiani, rettore del seminario arcivescovile e animata dal coro parrocchiale. Al termine, nella cappella del Santissimo, sarà esposto e benedetto il quadro della Cena di Emmaus. Seguirà alle 18 un’altra celebrazione. Lunedì 11 ci sarà la Santa messa (alle 18) in suffragio dei soci defunti.

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