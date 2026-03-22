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MotoGp.
23 marzo 2026 alle 00:35

“samba” delle aprilia, vola bezzecchi 

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È grande Italia anche nella MotoGp grazie all'Aprilia e a Marco Bezzecchi in una domenica sportiva sempre più a tinte azzurre. Il motociclismo controbuisce con la doppietta della casa di Noale nel Gran Premio del Brasile, dove il pilota riminese domina dall'inizio alla fine seguito dal compagno di squadra Jorge Martin. Sul podio un altro italiano, il romano Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 , capace di bruciare nelle ultime curve il campione del mondo Marc Marquez sulla Ducati ufficiale. «Sarà una gara tosta, le sensazioni sono buone. Proviamo a fare bene e a divertirci», aveva detto “Bez” prima del via: parole messe subito in pratica dopo l'accensione del semaforo verde che ha visto il pilota riminese dell'Aprilia scattare in testa fulminando sia la Ducati VR 46 di Di Giannantonio che scattava dalla pole, sia la Rossa ufficiale di Marc Marquez. Il tutto in una gara ridotta di 8 giri (23 invece che di 31 per “degradazione della pista”) dove Bezzecchi ha poi condotto la corsa con ampio margine fino alla bandiera a scacchi chiudendo davanti al suo compagno Martin che si è sbarazzato via via sia di Marc Marquez che di Di Giannantonio centrando la seconda posizione e firmando un uno-due Aprilia che ora si candida a togliere lo scettro alla Ducati di miglior moto del campionato. Chiude solo ai piedi del podio Marc Marquez, poi Ogura, Alex Marquez e Acosta, mentre scivola Pecco Bagnaia a 13 giri dalla fine. «Non male», le prime parole di Bezzzecchi, nuovo leader del Mondiale, «sono molto, molto contento; è stato un weekend difficile, venerdì siamo partiti col piede sbagliato, i ragazzi del box poi hanno fatto un gran lavoro e io ho spinto al massimo. Dedico questa gara a Robi, un mio caro amico che è venuto a mancare». A completare la festa dell'Aprilia in Brasile l'ex iridato Jorge Martin. La MotoGP vola subito ad Austin negli Stati Uniti.

Ordine d’arrivo : 1. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) in 30’19”760, 2. Jorge Martin (Spa, Aprilia) a 3”23, 3. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 3”780, 4. Marc Marquez (Spa, Ducati) a 4”089, 5. Ai Ogura (Gia, Aprilia) a 8”403, 6. Marquez (Spa, Ducati) a 8”918, 7. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 10”687, 8. Fermin Aldeguer (Spa, Ducati) a 11”359, 9. Johann Zarco (Fra, Honda) a 12”907, 10. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 16”370.

Classifica Piloti : 1. Marco Bezzecchi (Ita) 56, 2. Jorge Martin (Spa) 42, 3. Pedro Acosta (Spa) 42, 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 37, 5. Marc Marquez (Spa) 34, 6. Ai Ogura (Gia) 33.

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