Salvino Tortu a Olbia: coordinerà gli sprinter 

Olbia. L’Atletica Olbia tessera Salvino Tortu. Il tecnico federale tempiese doc, padre e allenatore del campione olimpico Filippo, entra a far parte dello staff della società presieduta da Gianni Carboni col ruolo di coordinatore del settore velocità, fiore all’occhiello dell’Atletica Olbia. «Salvino ha fatto una scelta di cuore, per noi averlo in squadra è motivo di grande orgoglio», spiega Carboni. «La sua presenza ci permetterà di portare avanti progetti ambiziosi, che ci consentiranno di crescere ancora come movimento in tante discipline: in questa prima fase si limiterà al coordinamento, ma più avanti Salvino, che potrebbe scegliere Olbia per gli allenamenti di Filippo d’inverno, potrà allenare pure i nostri ragazzi», aggiunge il numero 1 dell’Atletica Olbia, che conta già 280 tesserati e che al momento lavora a Oschiri. Il campo di allenamento del “Caocci”, alle prese con i lavori di rifacimento, non sarà disponibile prima di qualche mese.

