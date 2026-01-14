VaiOnline
Atletica.
15 gennaio 2026 alle 00:31

Salvino Tortu a Olbia: coordinerà gli sprinter 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia. L’Atletica Olbia tessera Salvino Tortu. Il tecnico federale tempiese doc, padre e allenatore del campione olimpico Filippo, entra a far parte dello staff della società presieduta da Gianni Carboni col ruolo di coordinatore del settore velocità, fiore all’occhiello dell’Atletica Olbia. «Salvino ha fatto una scelta di cuore, per noi averlo in squadra è motivo di grande orgoglio», spiega Carboni. «La sua presenza ci permetterà di portare avanti progetti ambiziosi, che ci consentiranno di crescere ancora come movimento in tante discipline: in questa prima fase si limiterà al coordinamento, ma più avanti Salvino, che potrebbe scegliere Olbia per gli allenamenti di Filippo d’inverno, potrà allenare pure i nostri ragazzi», aggiunge il numero 1 dell’Atletica Olbia, che conta già 280 tesserati e che al momento lavora a Oschiri. Il campo di allenamento del “Caocci”, alle prese con i lavori di rifacimento, non sarà disponibile prima di qualche mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 