Sacchetti e Casalone chiudono il City Camp 

Meo Sacchetti, Tommy Marino, Edoardo Casalone: bastano i nomi dei tre ospiti di lusso per certificare la qualità del Basketball City Camp, che si conclude oggi negli impianti del Convitto Nazionale di Cagliari.

Sono state due settimane di sudore, fatica, ma anche di divertimento per gli atleti, nati tra il 2008 e il 2016, che hanno preso parte all'iniziativa organizzata dal Comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane in collaborazione con il tecnico di lungo corso Antonello Manca.

Entusiasmo per Marino

La grande novità dell'edizione 2026 era rappresentata dalla presenza di Tommaso Marino. Ex “cecchino” di razza tra Serie B e A2, negli anni è diventato uno dei divulgatori del basket più seguiti sui social. Il suo canale YouTube conta oltre 85 mila iscritti e, di recente, è approdato anche alle telecronache su Lba Tv e Prime Video. Le sue lezioni hanno caratterizzato la prima settimana del camp (dal 29 giugno al 3 luglio). «Mi piace stare in mezzo ai giovani», ha raccontato Marino, «ho provato a trasmettere qualcuno dei concetti imparati nel corso della mia carriera. L'approccio che preferisco è quello che unisce intensità e qualità del lavoro all'attenzione per la persona. Non voglio che un ragazzo lasci il campo dicendo di essersi annoiato: il divertimento e l'amore per questo sport devono esserci sempre».

Gran finale

Non ha voluto rinunciare alla sua ormai tradizionale tappa cagliaritana neppure coach Meo Sacchetti. L'ex tecnico della Dinamo e della Nazionale, che pochi mesi fa ha annunciato il ritiro dalle panchine, ha fatto visita al camp dispensando consigli ed esperienze ai più giovani.

A Edoardo Casalone, già assistente di Gianmarco Pozzecco tra Sassari e Italbasket, è toccato invece il compito di guidare la seconda e ultima settimana di lavoro, mandando in archivio uno degli appuntamenti più affermati nell’estate del basket sardo.



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