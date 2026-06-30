Sabato la nuova giornata ecologica 

«Continuiamo insieme il lavoro iniziato in occasione della festa di Santa Barbara». Con questo slogan il Comune di Burcei promuove per sabato una nuova giornata ecologica con l’obiettivo di pulire strade, piazze e parchi del paese. «Grazie all’impegno di tanti volontari», scrive l’amministrazione cittadina, «siamo riusciti a restituire decoro a molte aree ma c’è ancora del lavoro da fare. Per questo rivolgiamo un appello a tutti: uniamoci ancora una volta per completare la pulizia del nostro paese». L’appuntamento è alle 9 al parco vicino al Municipio. Saranno consegnate le buste e organizzate le squadre con la suddivisione degli interventi da effettuare nelle diverse zone del centro abitato. L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, associazioni, comitati: «Burcei è casa nostra. Prendiamocene cura, insieme». (r. s.)

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