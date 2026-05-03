“Sa Festa antiga” per scoprire le tradizioni 

Un salto indietro nel tempo, alla Tortolì di un tempo. È questo lo spirito che ha animato la prima edizione di “Sa Festa antiga”, l’evento che ha trasformato il centro storico in un viaggio tra tradizioni, identità e cultura locale. Venticinque “cortes” aperte tra il corso Umberto e le vie limitrofe che hanno offerto ai visitatori un percorso tra antiche dimore, allestite con attrezzi e ambientazioni del passato. Musica itinerante, dimostrazioni artigianali, laboratori, eventi per tutte le età hanno scandito due giornate che hanno saputo coinvolgere residenti e turisti. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco “Rocce rosse” in collaborazione con il Comune, ha riscosso un grande successo. Gli stessi tortoliesi hanno riscoperto angoli cittadini poco conosciuti, valorizzati con cortili aperti e ricostruzioni della vita di un tempo.

Non è mancato il viaggio nei sapori della tradizione: zizzigorrus al sugo, perra de pistoccu cun tamata, pistoccu friggiu, culurgionis spoggiaus, per citare solo alcune prelibatezze. E poi dimostrazioni pratiche: chiusura dei culurgiones, preparazione del pane tradizionale, lavorazione dei tappeti al telaio. «Un evento così mancava da tempo, bello vedere il centro storico tornare a vivere e diventare un luogo di incontro -sottolinea Michele Fanni, consigliere con delega al Turismo – Siamo molto soddisfatti».

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