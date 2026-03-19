Sa Cantonera, quarta proroga per i lavori 

Non c’è due senza tre, così vuole un detto. E nella via Sa Cantonera a Sestu è stato fatto un passo in più, con la quarta proroga della scadenza dei lavori. L’ultimo termine è tra poco più di una settimana, martedì 30 marzo dovrebbero finire. A causare i rallentamenti, un problema dopo l’altro: prima la scoperta di un cavo dell’elettricità piazzato tanti anni prima che andava riposizionato, poi le numerose piogge. Il fondo stradale deve essere asciutto.

I lavori erano iniziati il 5 maggio dell’anno scorso: prima a senso unico alternato, poi la chiusura totale della strada, una delle principali direttrici di traffico per la città. L’obiettivo è realizzare il nuovo percorso ciclopedonale: un largo marciapiede, illuminazione e i sottoservizi, per rendere la strada più moderna e raggiungere in sicurezza i centri commerciali, anche senza usare l’auto, in pochi minuti. La Regione ha investito un milione e mezzo di euro.

Ma proroga dopo proroga a rimetterci sono stati per ora soprattutto residenti e lavoratori. «Ormai non ho più parole», si sfoga tra gli altri Roberto Mereu, che si occupa di lavaggio auto, «qui non viene nessuno, ma devo comunque pagare tasse e bollette». Efisio Spiga dalla sua rivendita di legnami aggiunge: «Non so più se fidarmi, perché vedo i lavori davvero andare a rilento, e ci sono problemi anche per i mezzi pesanti dei fornitori, che sono costretti a giri molto più lunghi». Tutti guardano al di là delle transenne, sperando che sia la volta buona.

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