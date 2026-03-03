S'Isca, chiosco in gestione nel parco municipale rinnovato 

Il parco di Is Arenas si prepara alla stagione primaverile e quindi alle belle giornate: non solo la riapertura del chiosco e del punto ristoro (che intanto è stato aggiudicato definitivamente), ma anche nuovi interventi per rendere il parco sempre più attrattivo e che punta ad un rinnovo totale.

Negli ultimi anni sono diversi i lavori che hanno interessato l’area: nuove tribune e miglioramenti dell’offerta sportiva. Ma anche manifestazioni sportive e culturali. «Da quando è aperto, il chiosco è un punto d’incontro ancora più importante, anche per l’esterno», confessa il sindaco Massimo Pinna. Solo pochi giorni fa è stata data via libera alla concessione alla ditta “S’Iska park srl”, dopo un primo periodo nell’estate 2025. Il parco risulta quindi frequentato non più solo da sportivi e amanti della natura, ma anche da cittadini interessati a passare una bella giornata all’aperto.

E il futuro? Sembra ancora più promettente a detta del primo cittadino. «Abbiamo già un parco giochi, un campo da rugby, una palestra e due campi da tennis. Presto ne avremo un altro però». Il riferimento è ai lavori del terzo campo da tennis, già annunciati e per cui mancherebbe pochissimo al via libera per il bando. «C’è stato qualche problema burocratico che intanto abbiamo superato con l’Unione dei Comuni. Abbiamo anche aperto i bagni, insomma puntiamo ad un restyling. Per la bella stagione ci saranno dei campus dedicati ai bimbi. Presto investiremo 80mila euro anche per la manutenzione. Ci crediamo molto nel parco». (m. pil.)

