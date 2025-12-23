Ryanair, stangata da 256 milioni di euro 

Una multa da quasi 256 milioni di euro sotto l'albero di Natale per Ryanair. L'Antitrust sanziona «l'abuso di posizione dominante» della compagnia, rea di aver ostacolato la vendita di biglietti da parte delle agenzie di viaggio. Una decisione che a Dublino definiscono «bizzarra e priva di fondamento» e contro cui annunciano un «ricorso immediato» sulla base di un precedente pronunciamento del Tribunale di Milano che nel gennaio del 2024 definiva la vendita diretta di Ryanair di «indubbio vantaggio per i consumatori».

Polemica

Sotto la lente dell'Antitrust anche le quote di mercato pari al «38-40% dei passeggeri trasportati nell'insieme di rotte da e per l'Italia e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori», forieri di un «significativo potere di mercato» e della capacità di «agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti».

I precdedenti

Tutto sarebbe iniziato «a partire da metà aprile 2023», con interventi di intensità «via via crescente» fino a bloccare «in modo totale o intermittente» i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito. A inizio 2024 sono arrivati poi gli accordi di partnership con agenzie online e fisiche, fissando «condizioni limitative della possibilità di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi». Una situazione che si sarebbe sanata solo lo scorso aprile, quando - spiega l'Antitrust - Ryanair ha reso disponibile alle agenzie la soluzione completa “whitelabel iFrame” consentendo di «ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici».

Reazioni

La sanzione da 255,7 milioni ha ricevuto il plauso delle associazioni di consumatori come Codacons e degli operatori come Aiav e Fiavet-Confcommercio e di eDreams.

L'ad Michael O’Leary, si dice certo che «lo sforzo privo di fondamento dell'Agcm di ridefinire la sentenza del Tribunale di Milano e di stabilire erroneamente che Ryanair abbia una posizione dominante sarà ribaltato in appello». Secondo Ryanair poi l'Antitrust è stata spinta ad agire da «un'agenzia di viaggio online spagnola, che ha ripetutamente ricaricato le tariffe a danno degli ignari consumatori, e da un numero esiguo di agenzie in Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA