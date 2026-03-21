Russiagate, Trump gioisce per la morte del procuratore 

WASHINGTON. Donald Trump gioisce in un post su Truth della morte, avvenuta venerdì, di Robert Mueller, il procuratore speciale dell'indagine sul Russiagate. «Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti», ha scritto il presidente Usa sul social network da lui stesso creato.

Mueller, 81 anni, in passato direttore dell’Fbi dal 2001 al 2013, soffriva da anni del morbo di Parkinson. Nel 2017 era stato nominato dal Dipartimento di Giustizia procuratore speciale sul Russiagate, e due anni dopo concluse che la Russia era intervenuta nelle elezioni 2016 con l'intento di favorire la campagna di Trump.

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