«Ruspe al traguardo, nel cantiere si prepara la fase degli scavi»  

Il cantiere avanza. Al mercato di San Benedetto le demolizioni sono ormai in dirittura d’arrivo: il lato di via Tiziano è stato completamente abbattuto e resta da rimuovere soltanto un piccolo modulo sul fronte di via Bacaredda. A fare il punto sull’avanzamento dell’intervento è l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis, che conferma il rispetto dei tempi fissati. «I lavori stanno procedendo regolarmente e secondo il programma previsto», spiega. «Mentre proseguivano le demolizioni, l’area è stata già liberata dalle macerie per accelerare le operazioni successive. Sono inoltre iniziate le attività per il montaggio delle impalcature sulle due testate che saranno conservate», aggiunge.

L’attenzione si sposta ora sul sottosuolo. Prima di dare il via agli scavi bisognerà attendere la conclusione dell’intervento di Enel sull’ultima cabina presente sul lato di via Tiziano. «Salvo imprevisti», aggiunge l’assessore, «a breve sarà possibile avviare anche le operazioni di scavo». Demolizioni, rimozione dei detriti e preparazione delle strutture conservate stanno procedendo in parallelo proprio con l’obiettivo di non perdere tempo e mantenere il cronoprogramma. ( ma. mad. )

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