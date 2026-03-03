VaiOnline
Lanusei.
04 marzo 2026 alle 00:15

Rottamazione delle cartelle, Il Comune aderisce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune viene incontro ai contribuenti morosi. La Giunta di Davide Burchi aderisce alla sanatoria sui tributi locali non pagati tra il 2021 e il 2023. «Sì alla rottamazione dei debiti», ha detto l’Esecutivo, primo in Ogliastra ad allinearsi alla legge nazionale. La riscossione agevolata in proprio si concentra su Imu, Tari, Canone unico patrimoniale, oneri di urbanizzazione, tariffe scolastiche, rette degli asili nido e multe stradali. Solo su queste voci (l’Irpef è fuori dalla rosa dei tributi rottamabili) il Comune potrà ridurre oppure azzerare interessi e sanzioni, senza poter incidere sulla quota capitale che quindi continuerà a essere pretesa integralmente. Sono fuori dalla gestione autonoma quelli degli anni precedenti perché già sotto la gestione dell’Agenzia delle entrate. «La definizione agevolata - spiegano dalla Giunta - rappresenta uno strumento idoneo al miglioramento della capacità di riscossione dell’ente e per la riduzione del contenzioso, consentendo il recupero di crediti anche vecchi e offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con una significativa riduzione del debito mediante l’esclusione di sanzioni e interessi. «Ci sarà poi la possibilità di rottamare posizioni pendenti presso la Corte tributaria», aggiunge l’assessore alla Programmazione, Renato Pilia. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras