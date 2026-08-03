Rotatoria sulla ex 131, riapertura più vicina 

Ancora pochi giorni e la rotonda sulla ex 131 all’incrocio in via Piscina Matzeu sarà aperta. E automobilisti e residenti di Cortexandra si preparano a festeggiare perché finalmente potranno percorrere questo punto, una volta un incrocio a raso abbastanza pericoloso, per svoltare o fare inversione di marcia. Ieri sono arrivati i mezzi per posare il primo strato di asfalto, e secondo quanto dichiara la Città Metropolitana, la rotonda sarà aperta alla circolazione tra giovedì e venerdì. Mentre la realizzazione della segnaletica dovrebbe concludersi ai primi di settembre, con un attraversamento pedonale e il percorso ciclabile.

Sono dunque gli ultimi atti per la realizzazione di questa rotonda dopo quasi un anno di lavori. Il cantiere era partito ad ottobre 2025, ma tra varianti d’opera e allerte meteo spesso era rimasto fermo. Una situazione che aveva esasperato i residenti di Cortexandra che utilizzavano proprio quel tratto per fare inversione e recarsi in varie destinazioni. Alcuni avevano organizzato una raccolta firme per chiedere alla Città Metropolitana di accelerare i tempi.

«È sicuramente un’ottima notizia, che renderà l’incrocio più sicuro. Sarebbe una bella idea anche abbellirla con dei fiori, se necessario dando questa parte in gestione a qualche attività locale», suggerisce Filippo Sotgiu, residente.

Con la rotonda si concludono i lavori lungo la ex 131 che hanno portato illuminazione e marciapiedi. Il costo totale è stato di due milioni e 690mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA