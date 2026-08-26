Rossi e Oyebode: partenza sprint a Taranto 

Partenza più che positiva per i due pongisti sardi impegnati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nel primo incontro del torneo di tennistavolo a squadre maschile, l’Italia ha battuto Cipro 3-0 con vittoria di Johnny Oyebode nel primo singolare (3-0: 11-7, 11-3, 12-10) su Christos Theofanous e del doppio Oyebode-Carlo Rossi (3-1: 11-3, 7-11, 11-3, 11-5) su Theofanou-Sharpel Elia, dopo il 3-0 di Matteo Mutti su Elia. Oggi è giorno dei quarti di finale: alle 17 gli uomini sfidano la più competitiva Slovenia. Per le donne, alle 13.30, semifinale in palio contro il Portogallo. Tra le azzurre anche Miriam Carnovale del Quattro Mori.

Badminton ricco

Ieri il primo oro della giornata a Taranto era arriva dal badminton grazie a Fabio Caponio nel singolare maschile. In finale l'atleta azzurro ha sconfitto il croato Aria Dinata in due set (22-20; 21-19). Meno fortuna nella finale femminile, che vedeva impegnata Yasmine Hamza (giocatice di proprietà del Bolzano che ha giocato la scorsa stagione nel Marabadminton) contro Neslihan Arin. La 22enne azzurra è stata sconfitta dalla più esperta turca in due set (21-17, 21-15).

In acque le vele

Oggi iniziano le competizioni di un altra disciplina per la quale c’è attesa tra gli appassionati sardi, la vela. In acqua (prima manche alle 12, seconda alle 14) due giovani del progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Nella tavola olimpica iQFoil c’è il ventenne cagliaritano Freddy Pilloni, nell’Ilca7 (gli ex Laser), il 24enne olbiese Cesare Barabino. Oggi torna in campo alle 20 contro l’Egitto nel terzo match del Gruppo A anche la Nazionale maschile di pallamano nella quale c’è il portiere della Raimond, Giovanni Pavani. Sinora il bilancio è di una vittoria (39-23 sul Kosovo) e una sconfitta (30-31 con il Portogallo).

Verso quota 100

Intanto continua l’indiscusso dominio dell’Italia (Paese ospitante) nel medagliere. Oggi dovrebbe essere la giornata per tagliare il traguardo delle 100 medaglie complessive. Ieri erano 96, 32 delle quali d’oro, comprese quelle arrivate ancora da nuoto, questa volta pinnato. Protagonisti, Viola Magoga nei 50 metri bipinne e Filippo Pavoni nei 100. Gli argenti ieri erano 35 e i bronzi 29. Seconda è la Turchia (45 totali), terza la Grecia (33).

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