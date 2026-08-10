Roma scatenata: Mora vicino, sogno Endrick 

La Roma fa all-in su Rodrigo Mora. I giallorossi hanno presentato tre offerte al Porto per aggiudicarsi il trequartista classe 2007 e i portoghesi hanno aperto alla seconda: 25 milioni da pagare subito e altri 25 da pagare nel 2027. Ma non è tutto, perché il nuovo sogno di mercato si chiama Endrick. La Roma si muove da settimane per anticipare le concorrenti, Aston Villa su tutte, se il giovane brasiliano dovesse lasciare il Real Madrid. Per la corsia, invece, ha preso quota Luis Henrique dell’Inter: i nerazzurri chiedono 30 milioni. E ieri sera è sbarcato a Fiumicino l’argentino Nahuel Molina, preso dall’Atlético Madrid.

In casa Napoli, il mantra è chiudere le cessioni per poi affondare i colpi in entrata. Il mercato ruota intorno al futuro di Romelu Lukaku. C’è ancora distanza tra i partenopei e il Fenerbahçe sulla valutazione del giocatore. I turchi offrono 6 milioni, De Laurentiis ne chiede il doppio. Si potrebbe chiudere intorno ai 10. In uscita anche Noa Lang, con l’Ajax interessato all’olandese. Concretizzate queste due cessioni, gli azzurri potrebbero preparare l’assalto all’attaccante dell’Arsenal, Gabriel Jesus. La punta 29enne ha aperto al trasferimento, ma resta il nodo di un ingaggio da 9 milioni di euro netti. Dopo l’infortunio di Luca Marianucci, Allegri spinge per chiudere la trattativa con Benoît Badiashile dal Chelsea.

Corsa al colpo

Alla Juventus in uscita Jonathan David, ormai chiuso dall’arrivo a Torino di Randal Kolo Muani: sul canadese c’è il Psg. Si allontana dai bianconeri Michele Di Gregorio, per cui si parla di Marsiglia e Valencia. Occhi puntati per sostituirlo su Zion Suzuki, che arriverebbe in prestito temporaneo dal Psg, ma si valutano anche i nomi di Guglielmo Vicario e Anatolij Trubin. Per la difesa, Jhon Lucumí vuole solo la Vecchia Signora, si tratta con il Bologna per abbassare la richiesta di 28 milioni di euro. Fra i club turchi protagonisti dell’assalto alla Serie A c’è anche il Galatasaray, che continua a insistere per Rafael Leão. Il Milan resta inflessibile: non si muove per meno di 50 milioni e a titolo definitivo.

Nel valzer di attaccanti, il Parma ha trovato un accordo per David Romero, centravanti argentino classe 2003 del Tigre, vista la probabile cessione alla Fiorentina di Mateo Pellegrino. Confermato anche il blitz del Sassuolo per l’argentino Benjamín Domínguez, che rinforzerà il reparto offensivo neroverde. Arriva dal Bologna, che punta forte su Roberto Piccoli in attesa di piazzare sul mercato italiano l’olandese Thijs Dallinga.

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