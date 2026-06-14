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Sassari.
15 giugno 2026 alle 01:31

Rogo vicino alle case a Sant’Orsola 

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Fuoco vicino alle case e momenti di apprensione ieri nel quartiere di Sant’Orsola. Attorno alle 15 circa, in via Spanu Satta, si sono levate alte le fiamme da un tratto della vegetazione che circonda il rione e la strada. Il rogo ha coinvolto alberi e cespugli, rinvigorito anche dalla temperatura afosa calata sulla città, arrivando alla distanza di circa 100 metri da alcune abitazioni della via.

Immediato l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, dei barracelli e degli operatori della Forestale che, in poco meno di un’ora, hanno domato il fuoco grazie agli idranti.

Restano sconosciute ancora le cause dell’episodio e se, per caso, si sia trattato di un atto doloso oppure delle conseguenze di sterpaglie bruciate con poca attenzione. Resta però l’allarme, tra i residenti, per la presenza di una folta vegetazione che, in questi frangenti, aumenta la possibilità che si sviluppino degli incendi, in particolare d'estate. Roghi che, seppure poco estesi, possono risultare pericolosi.

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