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Il dramma.
19 luglio 2026 alle 00:35

Rogo in un palazzo, due anziani morti 

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Milano. Le fiamme sono scoppiate al quinto piano di un palazzone di sei a Cimiano, nella zona est di Milano, un edificio popolare in cui vivono decine di persone che sono stata fatte tutte sgomberare per consentire a sei mezzi dei Vigili del Fuoco di intervenire e cercare di spegnere le fiamme. Quando i vigili sono riusciti a entrare nell'appartamento, il solo interessato dalle fiamme, la macabra scoperta: una donna di 89 e un uomo di 84 morti carbonizzati. La donna non era autosufficiente e non era in grado di muoversi. Gli investigatori della Squadra volante stanno cercando di accertare l’identità dell’uomo che viveva con lei. Dovrebbe trattarsi del marito. Le fiamme sono subito salite verso l'alto, ma non si sono propagate agli appartamenti vicini. L’anziana ha provato a urlare aiuto ma non c’è stata la possibilità d'intervenire. Altri tre inquilini dello stabile sono rimasti intossicati in modo lieve. Ora starà agli investigatori e ai vigili del fuoco capire le cause dell'incendio che non ha lasciato scampo alla coppia.

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