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Chirurgia
01 aprile 2026 alle 01:05

Robotica, vantaggi nel post operatorio 

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Robotica o Laparoscopia?

La chirurgia robotica è un’evoluzione tecnologica della laparoscopia avanzata nel trattamento dell’endometriosi profonda. La visione tridimensionale ad alta definizione consente una dissezione più fine negli spazi pelvici complessi e l’identificazione delle strutture neurovascolari, favorendo una resezione completa delle lesioni endometriosiche con maggiore preservazione dei tessuti sani. Le evidenze mostrano outcome clinici sovrapponibili alla laparoscopia in termini di complicanze e radicalità chirurgica, con vantaggi nel recupero post operatorio, tra cui mobilizzazione precoce e riduzione del dolore.

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