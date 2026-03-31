Robotica, vantaggi nel post operatorio 

Robotica o Laparoscopia?

La chirurgia robotica è un’evoluzione tecnologica della laparoscopia avanzata nel trattamento dell’endometriosi profonda. La visione tridimensionale ad alta definizione consente una dissezione più fine negli spazi pelvici complessi e l’identificazione delle strutture neurovascolari, favorendo una resezione completa delle lesioni endometriosiche con maggiore preservazione dei tessuti sani. Le evidenze mostrano outcome clinici sovrapponibili alla laparoscopia in termini di complicanze e radicalità chirurgica, con vantaggi nel recupero post operatorio, tra cui mobilizzazione precoce e riduzione del dolore.