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Eccellenza.
15 luglio 2026 alle 00:46

Rivoluzione in vista in casa Iglesias 

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Sarà un Iglesias molto rinnovato quello atteso dal suo quinto campionato consecutivo di Eccellenza. I minerari, che nella scorsa stagione hanno vinto la Coppa Italia e si sono piazzati ottavi, avranno una rosa con diverse novità. In panchina, salutato Gianfranco Ibba che aveva guidato la squadra da febbraio, ci sarà Daniele Porcu reduce dalla vittoria del Girone A di Promozione con il Terralba (in rossoblù ha giocato come difensore). Tra i volti nuovi, quello con l’accordo già definito è l’esterno Yanick Beugré già visto in Sardegna con Barisardo e Villasimius. Confermati il portiere Riccardo Daga, il laterale sinistro Tomaso Arzu, il capitano Edoardo Piras e l’attaccante Nicolás Capellino. Molti i giocatori ai saluti, tra cui Antonny Cancilieri, Fabrizio Frau, Bryan Mancini, Alberto Piras e Joel Salvi Costa (quest’ultimo già preso dal Santa Teresa). (r. sp.)

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