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Calcio a 5.
20 marzo 2026 alle 00:32

Rivoluzione al Quartu: via Petruso 

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Cambio alla guida tecnica del Quartu, unica squadra sarda nel campionato maschile di Serie A2 di calcio a 5, nel momento più delicato della stagione. Si dividono le strade tra la società e l’allenatore Tonj Petruso, una separazione consensuale.

La decisione arriva in una fase cruciale del campionato, con la formazione ancora coinvolta nella lotta per evitare i playout. Il club presieduto da Fabrizio Righetto ha scelto per il momento di affidarsi a una soluzione interna per la gestione tecnica della prima squadra.

Questo fine settimana il campionato osserverà una pausa e il Quartu non scenderà in campo. L’attenzione è quindi già rivolta all’ultima giornata della stagione regolare in programma la prossima settimana, decisiva per cercare di evitare gli spareggi.

Saranno disponibili quindi alcuni giorni in più per preparare un appuntamento che potrebbe determinare il futuro della stagione. L’obiettivo resta arrivare all’ultima gara nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista fisico sia mentale, per provare a conquistare i punti necessari alla salvezza diretta.

In casa Quartu l’attenzione resta massima, con l’ambiente concentrato su una sfida che potrebbe valere tutto il campionato.

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